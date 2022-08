Ministros lamentam perda de servidora do STJ

A tragédia ocorreu quando a servidora, Maria Lucia Paternostro, se acidentou em um passeio durante viagem de férias no Peru.

Por Tereza Neuberger

A servidora brasiliense do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Lucia Paternostro de 46 anos, estava de férias no Peru e morreu após cair enquanto fazia uma trilha na região. Nesta terça-feira (2) ministros do STJ lamentaram o falecimento da servidora, que deixou uma filha.

Maria Lucia, conhecida como Malu pelos mais próximos, ingressou no STJ em 2003, como analista judiciária, e atualmente atuava como assessora-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas.

Nesta manhã o STJ publicou uma nota de pesar: “Com grande pesar, a Presidência do STJ e os colegas do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas (Nugepnac) comunicam o falecimento da querida colega e assessora-chefe, Maria Lucia Paternostro Rodrigues, vítima de um acidente em montanha no Peru, durante viagem de férias.”

Servidora do STJ, Maria Lucia Paternostro Rodrigues, vítima de um acidente em montanha no Peru. Foto: Reprodução

O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, se pronunciou sobre a tragédia. “Recebi aqui notícia muito triste. A nossa secretária de precedentes do STJ estava de férias, foi para o Peru esquiar ou uma coisa parecida, acho que deslizou e caiu em um buraco muito grande e faleceu”, disse emocionado.

O ministro Villas Bôas Cueva também se pronunciou e afirmou que a notícia da morte da servidora “entristece a todos”. “Uma servidora extremamente inteligente, diligente, competente e dedicada”, disse o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, sobre Maria Lucia, e acrescentou ainda que ela era uma “funcionária exemplar”. “É uma grande perda”, afirmou.