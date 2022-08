SLU promove passeio ciclístico no Dia Nacional da Saúde

O horário de retorno está previsto para às 10h. Os participantes que trabalham no Venâncio Shopping poderão guardar suas bikes

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU), em parceria com o Venâncio Shopping, promove o passeio ciclístico “Pedalando com o SLU”, em comemoração ao Dia Nacional da Saúde.

O evento será no dia alusivo à data comemorativa, 5 de agosto, com concentração às 8h, em frente a ala norte do shopping.

Saindo do Venâncio Shopping, o percurso segue na ciclovia do Parque da Cidade.

Os participantes terão uma aula de aquecimento com a Vanessinha Personal para dar conta dos 10 km. Também haverá entrega de kits durante a concentração. É recomendável que todos utilizem seus equipamentos de segurança, em especial, o capacete.

Além dos servidores do SLU, também participarão do passeio grupos de pedal da cidade e público geral.

As inscrições podem ser realizadas neste link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMJ5jvJqRKKLOEk4BPYqRU2-XMV_yvbkN_0wAxqV2lZn8SGw/viewform

O horário de retorno está previsto para às 10h. Os participantes que trabalham no Venâncio Shopping poderão guardar suas bikes, no bicicletário localizado na garagem G1.