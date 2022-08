Evento apresenta marcas de moda da Região Sul e reúne empresários e influencers da capital

Pela primeira vez em Brasília, a ideia do Paraná Fashion Week é gerar negócios e movimentar mercado brasileiro

“Será uma oportunidade única para os empresários conferir de perto as coleções das marcas do Sul e ainda com a pronta entrega facilitando as compras futuras a distância”, afirma assessora em Negócios de Moda da Assessoria Marly Azevedo (AMA), Marly Azevedo. É com a ideia gerar negócios e movimentar o mercado brasileiro de moda que a AMA e o Paraná Moda Park se juntaram, para realizar nos dias 3 e 4 de agosto, um showroom com 20 marcas exclusivas.

“Vamos fortalecer a parceria com o Paraná Moda Park, além de facilitar as compras para os lojistas do DF e região”, compartilha a organizadora. A expectativa é que a primeira edição do Paraná Fashion Week (PFW) de Brasília reúna influencers digitais e mais de 300 empresários do segmento do Distrito Federal e Entorno, além de apresentar as coleções de primavera/verão de marcas vindas diretamente da Região Sul do país. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina são estados referência na produção de moda, especialmente no setor de calçados e no segmento tricô.

Na avaliação da idealizadora, esses eventos de showroom possibilitam uma troca mais íntima entre as partes interessadas. “É uma oportunidade dos lojistas conhecerem as marcas de perto, facilitando depois a compra online também. Somos facilitadores, somos a ponte”, avalia Marly. Essa não é a primeira vez que ela realiza showrooms na cidade, mas é a primeira com o Paraná Moda Park. “E a nossa intenção é promover mais showrooms em parceria com o Shopping. Estamos muito animados em organizar esse evento e preparando tudo com muito carinho para os lojistas do Distrito Federal e Entorno”, acrescentou, revelando ainda que, durante os dois dias de festival, pretende-se receber mais de 300 empresários de moda da capital federal.

O diretor do PFW Showroom, João Batista Rosa, reforça que o evento é de grande relevância para o mercado da moda. A parceria com Marly representa para o Paraná Moda Park Shopping uma visão atualizada de comunicação e conceito do produto de moda, por meio de ações interativas e uma logística segura e totalmente viável. “Nós do PFW Showroom e a AMA estamos trazendo para o DF marcas que atendem lojistas que prezam pela qualidade e criatividade do produto”, defende o titular. “Esta sendo uma experiência muito boa estarmos em Brasília, tanto pela aceitação dos clientes convidados, como pelas ações efetivas da Marly Azevedo e do nosso relações públicas André Baqueta. A nossa ideia é dar sequência com novas edições do Paraná Fashion Week Showroom”, revelou o gestor.

Serão dois dias de trocas imersivas entre lojistas e empresários e de apresentações das coleções das mais diversas marcas. Estarão presentes: Amora Cool; Blitz Closet; Capela; Cora Canela; Desnude; Di Lucky; Dístico; Essencial Jeans; Leboh; Magda Occhi; Maria Flor; Perfect Way; Plock Rock; Presage; Santíssima; Lumy; Doce Maria; Luxo; Únicas; e Flor da Moda.

Além de conhecer novas etiquetas e tendências, Marly destaca que os lojistas de Brasília terão a facilidade da pronta-entrega dos produtos que gostarem. A ideia, desta forma, é que esse primeiro encontro facilite negócios futuros.

Serviço

Dias: 3 e 4 de agosto

Horário: 10h às 22h

Local: San Marco Hotel: Setor Hoteleiro Sul, Q. 5, Bloco C – Asa Sul

O evento é fechado para empresários, lojistas e influenciadores do ramo da moda.