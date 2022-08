Ibaneis reforça trabalho da Saúde na contenção da varíola dos macacos

Ontem (1º), o Laboratório Central de Saúde Pública do DF (Lacen-DF) começou a realizar os próprios testes da doença

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) almoçou, nesta terça-feira (02), com empresários da capital, na casa do deputado distrital Agaciel Maia (PL).

Durante o encontro, o governador reforçou a importância do trabalho da Secretaria de Saúde na contenção dos casos de varíola dos macacos. Ontem (1º), o Laboratório Central de Saúde Pública do DF (Lacen-DF) começou a realizar os próprios testes da doença. Com isso, os resultados dos exames saem mais rápidos.

“A Secretaria de Saúde está fazendo um acompanhamento próximo dos casos descobertos no DF, e agora com mais essa facilidade do exame ser realizado aqui vai ter mais oportunidade de detectar logo no início, fazer o monitoramento dessas pessoas que foram infectadas e dar toda assistência que for necessária”, destacou o governador.

Segundo o último boletim da pasta, divulgado ontem, a capital já registrou 38 casos, investiga outros 97 e descartou 12. Em sua maioria, os infectados são homens, com idades entre 20 e 59 anos.

Até a semana passada, os casos suspeitos da varíola estavam sendo investigados pelo Ministério da Saúde, em uma universidade federal do Rio de Janeiro. Vale destacar que o DF já possui um plano de contingência para a doença, inclusive apontando como unidade de referência o Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Lá, uma ala com leitos está separada para receber casos mais graves. Nesta terça (2/8), portaria oficializou ainda a criação do Comitê Operacional de Emergência (COE) Monkeypox, responda pela execução do plano de contingência, ajustes e acompanhamento de novos casos.

Empresários

Ibaneis e os convidados ainda discutiram o desenvolvimento econômico do DF. “O governo não pode parar. A gente tem muitas realizações feitas em benefício aos empresários ao longo desses três anos e sete meses, mas temos que ter uma pauta sempre atualizada para desenvolver o DF cada vez mais. Sempre tive uma pauta liberal, o nosso governo acredita no empreendedorismo e na força do empresário para gerar emprego e renda”, disse o candidato à reeleição.

Tarifa técnica de ônibus

O governador também falou sobre a redução da tarifa técnica paga às empresas do sistema de transporte público. Vale lembrar que a tarifa técnica está prevista no contrato assinado com as operadoras de transporte, entre 2012 e 2013, com validade por 10 anos.

Desde que o contrato foi assinado, o governo local faz repasses às empresas do transporte público para que seja mantido o equilíbrio financeiro-econômico. Desse subsídio aplicado, 30% é referente à gratuidade para pessoas com deficiência e estudantes.

“Essa tarifa técnica é variável dentro do contrato que é mantido com as empresas de acordo com a quantidade de passageiros. Como aumentou a quantidade de passageiros, diminuiu a tarifa técnica. É um ajuste natural do contrato”, reforça Ibaneis

No Distrito Federal, a passagem não sofre reajuste desde 2020, mesmo com os inúmeros aumento do preço dos combustíveis e dos insumos. O único reajuste, feito em 2020 e na ordem de 10%, é inferior ao aplicado em outras gestões, quando os valores chegaram a subir até 50%.