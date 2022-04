Militantes da UP oferecem cestas básicas para moradores de Planaltina

Em uma Páscoa Solidária, 30 cestas básicas e ovos de páscoa foram distribuídas para moradores carentes do Arapoanga, em Planaltina

Por: Gabriel de Sousa

Membros do partido Unidade Popular (UP) distribuíram cestas básicas para moradores do Arapoanga, em Planaltina. O evento, chamado “Páscoa Solidária” fez a entrega dos alimentos neste sábado (16), no Centro Educacional Dona América Guimarães, e contou com rodas de estudo e degustação de ovos de páscoa caseiros.

Os membros do ato se reuniram dentro da instituição de ensino às 9 da manhã, e realizaram uma roda de estudos oferecida de forma gratuita para a população. Ao todo, 40 moradores estiveram presentes e receberam o auxílio dado pelo grupo político.

No final do evento, às 11 horas, os moradores puderam pegar cestas básicas de alimentos como um presente de Páscoa, além de cartilhas informativas sobre os movimentos sociais que atuam em Planaltina.

Uma das moradoras que receberam a cesta básica foi a Andressa Costa, de 36 anos, mãe de três filhos e que atualmente está desempregada. A popular conta que a participação dos jovens em atos solidários é importante para a sua comunidade, e reflete a atitude “incomum” dos jovens partidários.

“Nesse momento de crise está muito caro o preço das coisas, e é muito bom ver esses jovens fazendo isso. Os outros jovens de hoje em dia só querem saber de briga e confusão”, comenta a moradora.

De acordo com Andressa, o preço dos itens da cesta básica estão além da sua condição financeira, que fica em uma situação mais vulnerável devido ao seu desemprego. “Os alimentos estão todos caros. Não dá pra comprar muita coisa no mercado, é muito dinheiro”, desabafa a planaltinense.

Como foi o processo de organização da entrega das cestas?

O estudante de filosofia na Universidade de Brasília e militante da UP, Edson Victor, comentou que o trabalho foi feito em parceria com a direção da escola pública de Planaltina, como forma de reconhecimento das atividades realizadas pelo coletivo dentro da comunidade do Arapoanga.

“Há um tempo, fizemos uma campanha pelo direito a creche e também de entrega de cestas básicas. Com isso montamos um grupo e conseguimos organizar as famílias e chamar elas para a atividade. E devido ao reconhecimento do nosso trabalho na comunidade, a Direção da Escola liberou o espaço para poder fazer a atividade em Planaltina”, explica.

Dinheiro para a compra das cestas vieram de doações

De acordo com a militante da UP, Thaís Oliveira, a ideia do ato de distribuição de cestas básicas veio a partir do desejo dos moradores que comentaram a necessidade de um auxílio para as suas alimentações. Além de Planaltina, um evento também foi realizado em Ceilândia, ao lado do Centro Educacional 06, na manhã deste sábado (16).

O dinheiro para a compra das cestas básicas para os moradores de Ceilândia e Planaltina foram adquiridos graças a doações de colaboradores, que ao todo conseguiram um montante de R$ 2 mil.

A jovem comenta a importância dos atos de distribuição solidária em outras periferias do Distrito Federal, como forma de ambientar os moradores sobre os motivos que giram em torno da crise econômica vivida pelo povo brasileiro.

“A gente precisa de uma união, é o povo na rua, não é a toa que essa é a nossa palavra de ordem. Planaltina é uma das cidades do DF que tem uma maior concentração de pobreza, então o povo indo representar essa raiva, é algo necessário para a gente fazer uma mobilização social que possa mudar o cenário político brasileiro”, comenta.