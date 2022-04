Mais de mil policiais militares atuaram durante a Via Sacra de Planaltina

Durante o evento, dois indivíduos foram retirados do local por portarem álcool ou drogas ilícitas

Gabriel de Sousa

[email protected]

Durante a 47° edição da Via Sacra ao Vivo de Planaltina, realizada nesta sexta-feira (15), o policiamento teve que ser reforçado para garantir a segurança dos milhares de espectadores que foram assistir as encenações amadoras da Paixão de Cristo.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o 14° Batalhão foi mobilizado para realizar o policiamento. Ao todo, 1.016 policiais de diversas equipes foram enviados para reforçar a segurança no Morro da Capelinha. Do número, 996 eram praças da corporação, enquanto outros 20 eram oficiais.

De acordo com o primeiro-tenente Golçalves, que estava atuando como auxiliar do comando de operações na Via Sacra, dois indivíduos foram pegos com drogas ou álcool e foram conduzidos para o Comando Móvel localizado abaixo do Morro da Capelinha, onde tiveram que assinar um termo circunstanciado de ocorrência (TCO).

“Caso se constate que elas tenham porção de droga ou algo do tipo, e eles não queiram se desfazer ou sair do local, é confeccionado o TCO de uso de porte aqui no local, onde eles fazem o termo e se comprometem a comparecer diante o Ministério Público para poder tratar sobre esse assunto”, explicou o oficial.

O tenente Gonçalves explicou que o uso de entorpecentes e bebidas alcóolicas são proibidas durante o evento, e que a ronda ostensiva dos mais de mil militares estava sendo feita para garantir o cumprimento das determinações durante a Via Sacra: “Estão sendo feitas abordagens para evitar que as pessoas consumam aqui. A gente está tentando evitar que isso aconteça, por isso que algumas em suspeição estão sendo abordadas”.

Dicas de segurança foram transmitidas por telões

Antes do início das encenações, mensagens de policiais militares foram transmitidas pelo telão de 10 por 6 metros localizado no ponto principal da Via Sacra. Lá, os oficiais reforçaram a atenção dos fiéis aos seus pertences, como celulares e objetos pessoais. No vídeo, a PMDF recomendou que os espectadores evitassem o transporte dos seus telefones em suas mãos.

Outra mensagem da corporação alertou a população presente para ter cuidado com as crianças menores de 12 anos, com o intuito de evitar desaparecimentos infantis e possíveis sequestros por desconhecidos.

“As crianças menores de 12 anos devem estar sempre acompanhadas de seus pais e responsáveis. Evite deixá-las sozinhas ou na companhia de estranhos. Crianças perdidas devem ir até o comando móvel da Polícia Militar, ou a tenda do Conselho Tutelar”, convocava a PMDF de forma televisionada.

38 pessoas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBMDF) também mobilizou equipes para o Morro da Capelinha, com a missão de garantir a segurança dos atores, servidores e espectadores da Via Sacra 2022.

Para isso, a corporação encaminhou 30 viaturas operacionais e 127 bombeiros militares, socorristas e equipes de Operações Especiais para o Morro da Capelinha. A atuação também contou com a participação de uma aeronave com médicos em prontidão e um posto de atendimento próximo à entrada principal.

Durante a Via Sacra, 38 pessoas foram atendidas pelos bombeiros de forma direta ou indireta. Os participantes receberam orientações preventivas para evitar acidentes durante a movimentação dos fiéis durante o evento.