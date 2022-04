Detran-DF auxilia no transporte de coração e fígado para transplante

Nesta sexta-feira, o Detran-DF foi notificado para auxiliar no transporte de um coração e um fígado, de Tocantins até Brasília

Na tarde desta sexta-feira,15, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) foi notificado pelo Central Nacional de Transplantes, para auxiliar no transporte de um coração e um fígado, de Palmas, Tocantins até o Aeroporto Internacional de Brasília no avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

Ao desembarcarem na capital foram levados para o Instituto de Cardiologia do DF (ICDF) pela Unidade de Operações Aéreas do Detran.

A equipe do Sentinela, helicóptero do Detran, já auxiliou no transporte de 5 corações desde janeiro desse ano. Antes do que chegou na sexta, o mais recente veio de Palmas (TO) e o transporte ocorreu no início deste mês, dia 7. No ano passado, foram sete, todos eles vindos de outros estados para o DF.

De acordo com o piloto do Sentinela, o agente Ricardo Timóteo, o voo durou cerca de quatro minutos, enquanto o trajeto até o HFA de ambulância duraria em torno de 15 a 20 minutos. “Mas para salvar uma vida, cada minuto faz a diferença”, destaca Timóteo.

*Com informações da Agência Brasília