Milei, Massa e Petro: seminário reúne marqueteiros latino-americanos em Brasília

A seleção dos especialistas nacionais que darão palestras no evento segue o alto nível das atrações internacionais

Entre os dias 29 de fevereiro e 1º de março, nomes de referência do marketing político e eleitoral estarão reunidos em Brasília para participarem do Reboot, seminário de comunicação política, eleitoral, pública e institucional que chega em 2024 ao seu quinto ano. Entre os palestrantes internacionais que participarão do evento está o espanhol Antoni Gutiérrez-Rubí, que foi o principal estrategista das campanhas de Gustavo Petro, presidente da Colômbia, e Sergio Massa, candidato à presidência da Argentina.

Também confirmaram presença os argentinos Daniel Ivoskus, Mario Riorda e Pablo Nobel. Ivoskus é ex-deputado e presidente da Cumbre Mundial de Comunicación Política, que é o maior evento de marketing político internacional. Ele já atuou em campanhas eleitorais na Argentina, República Dominicana,​ Peru​ e Equador. Já Mario Riorda atuou em mais de 150 processos eleitorais e assessorou mais de 80 governos, de todos os níveis, na América Latina. Pablo Nobel já comandou campanhas do PT, PSDB, do governo de São Paulo e, nas últimas eleições argentinas, atuou na campanha de Javier Milei.

A seleção dos especialistas nacionais que darão palestras no evento segue o alto nível das atrações internacionais. Nomes como Marcelo Natale, Emerson Saraiva, Deniza Gurgel, Ricardo Amado, entre outros, garantem conteúdo relevante e atual sobre os diversos aspectos que envolvem uma campanha eleitoral, entre eles gestão de imagem, redes sociais, tráfego, estratégia e mobilização.

O evento, que vai acontecer no auditório da Universidade de Brasília (UNB), reunirá cerca de 400 pessoas, entre políticos, pré-candidatos, gestores públicos, jornalistas, publicitários, empresários, assessores de comunicação e profissionais que atuam com comunicação política.

O seminário é organizado pela Agência Nuvem, que tem ampla experiência em campanhas políticas e eleitorais em todo o Brasil. Segundo Nani Blanco, sócia da Agência, a edição de 2024 será a maior da história do Reboot.

“Estamos em um ano de eleições municipais. São milhares de campanhas, pulverizadas em todo o Brasil. É um ano de muitas oportunidades de trabalho para quem atua na área. A melhor forma de estar bem posicionado diante dessas oportunidades é investir em formação e relacionamento com outros profissionais, duas coisas que o Reboot proporciona”, disse.

Nani Blanco destacou também que a comunidade de comunicação política latinoamericana está cada vez mais integrada, trocando experiências e atuando além das fronteiras nacionais, então a presença de palestrantes internacionais é um importante diferencial do evento.

Serviço

Data: 29/02 a 01/03

Local: Auditório da UNB, Campus Universitário Darcy Ribeiro – Brasília-DF

Inscrições: site