Micro-ônibus perde controle e colide com poste deixando nove passageiros feridos na BR 020

Na noite da última terça-feira (23), por volta das 21h06, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) respondeu a um acidente na BR 020, sentido Sobradinho – Planaltina.

Um micro-ônibus Agrale, conduzido por um motorista de 45 anos, perdeu o controle do veículo em meio a forte chuva, atravessando o canteiro central e colidindo contra um poste de iluminação pública antes de tombar no desnível da obra de construção da terceira faixa da pista contrária.

O veículo transportava 18 passageiros além do condutor. As equipes de socorro identificaram nove vítimas que necessitavam de transporte hospitalar. Entre elas estavam nove passageiros, cada uma com diferentes lesões e dores.

Quatro vítimas foram levadas para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBB) e cinco para o Hospital Regional de Planaltina (HRP). O condutor do veículo, apesar de apresentar dor na perna, recusou transporte para o hospital.

Além disso, nove passageiros foram avaliados e não precisaram de atendimento hospitalar. O micro-ônibus pertencia à prefeitura de Planaltina de Goiás e estava retornando de Goiânia, transportando pacientes que estavam em tratamento na cidade.

A prefeitura de Planaltina de Goiás providenciou o transporte para seis passageiros que não se feriram, enquanto os outros três voltaram para suas residências por meios próprios.