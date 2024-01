Metrô retoma circulação de trens após incêndio

Ainda assim, a via no trecho entre as estações Águas Claras e Concessionárias, onde ocorreu o incêndio, segue interditada, já que o trem danificado ainda não foi recolhido

Após incêndio atingir um vagão do metrô no final da manhã desta sexta-feira (12), a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informou que a circulação de trens foi retomada.

Ainda assim, a via no trecho entre as estações Águas Claras e Concessionárias, onde ocorreu o incêndio, segue interditada, já que o trem danificado ainda não foi recolhido.

Atenção! O Metrô-DF informa que a circulação de trens foi retomada. A companhia aguarda a liberação da via no trecho entre as estações Águas Claras e Concessionárias, onde ocorreu o incidente, para recolher o trem danificado. pic.twitter.com/0hekK58faB — Metrô-DF (@metrodfoficial) January 12, 2024

De acordo com a companhia, o trem havia saído da estação Taguatinga e estava a caminho da manutenção por problemas no freio e, por isso, não havia passageiros no momento do incêndio.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado e rapidamente fez uso de espuma química para conter as chamas. Por volta de 12h15, o incêndio já estava controlado. A chuva também já caía na região, o que ajudou no combate de novos focos.

No momento do incêndio, a movimentação no metrô era de apenas 20% do que é visto nos horários de pico.

Ainda não há informações sobre o que ocasionou o início do incêndio.