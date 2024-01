Campanha Folia com Respeito abre inscrições para blocos de Carnaval

Ação educativa conta com postos móveis e promove a conscientização durante as festividades

Blocos, coletivos e fanfarras carnavalescas, bem como plataformas que promovem o Carnaval, poderão aderir à campanha Folia com Respeito 2024, promovida pelo Distrito Drag em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF). Com recursos de R$ 100 mil originários de emenda parlamentar do deputado distrital Gabriel Magno, a ação tem apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF).

O objetivo é promover a conscientização, incentivar o autocuidado e proteger e apoiar os grupos que são alvo de assédio, violência – como mulheres e população LGBTQIAP+ – e discriminação racial. Também estão em foco a garantia da acessibilidade e orientações sobre cuidado com o patrimônio e a limpeza pública.

“Estamos planejando e nos dedicando a promover um carnaval com segurança, acima de tudo”, afirma o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes. “O DF merece uma grande festa, com diversidade, acessibilidade e inclusão, para todas as pessoas.”

A adesão é feita por meio de um formulário disponível desta sexta (12) a 12 de fevereiro, na página do projeto no Instagram. Ao assinar a carta-compromisso, os grupos concordam em adotar práticas de implementação e de divulgação da campanha, bem como capacitar suas equipes contratadas. Haverá encontros e treinamentos com representantes de empresas e produtores do Carnaval.

“Durante os encontros que são realizados durante o ano, ouvimos [relatos sobre] novas situações que às vezes não sabíamos que aconteciam e fazemos relatórios, implementando novas ações”, aponta a coordenadora da campanha, Letícia Helena Ramos. “O Carnaval é uma expressão cultural do Brasil, e é preciso defender esse respeito em forma de campanha. Todo mundo tem o direito de curtir o Carnaval sem sofrer violência.”

Selo de local seguro

Os blocos que aderem recebem um selo de território seguro, que fica exposto em suas páginas nas redes sociais e mostram que o grupo dá apoio à comunidade, além de demonstrar que aquele é um local com segurança.

Este ano, a campanha terá material de divulgação para os blocos, dois postos itinerantes com equipes capacitadas para prestar atendimento em todo o DF – fazendo encaminhamento a postos médicos, quando necessário -, disponibilização de um aparelho celular com internet para auxiliar na comunicação de pessoas perdidas e distribuição de água, lanches e preservativos. A equipe também fará o monitoramento nos territórios em busca de pessoas que precisem de acolhimento.

A projeção para 2024 é a adesão de 100 blocos de Carnaval. Em 2023, cerca de 60 blocos assinaram a campanha. Em cinco dias, o posto móvel cobriu 18 atrações e foram entregues cerca de 100 lanches e garrafas de água por dia. Também foram registrados mais de 50 encaminhamentos para posto médico e dez auxílios a pessoas perdidas, além da distribuição de milhares de camisinhas e lubrificantes.

Com informações da Agência Brasília