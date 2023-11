Mesa de negociações: MPT avalia avanços, mas Sindicato dos Rodoviários cobra proposta

Nova audiência entre as partes encerrou, nesta segunda-feira (13), sem acordo, e com nova reunião marcada para sexta (17)

Uma nova audiência entre o Sindicato dos Rodoviários e as operadoras de transporte público do Distrito Federal ocorreu, nesta segunda-feira (13), na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 10° Região (PRT-10). Sem acordo, a reunião contou com encontros fechados entre o Ministério Público do Distrito Federal (MPT), os representantes do Governo do Distrito Federal (GDF) e as partes envolvidas.

Após ouvir em separado o Sindicato e as empresas, o MPT, amparado em ponderações de ambas as partes, avaliou que existe a necessidade de um maior espaço de tempo para que se chegue a um acordo válido para todos. Uma nova audiência ficou marcada para sexta-feira (17), às 10h, na sede da PRT-10.

A reunião contou novamente com a mediação do MPT, por meio do procurador regional do trabalho, Adélio Justino Lucas. A audiência começou tímida, e as empresas de ônibus demonstraram dificuldades em chegar a um número adequado para o reajuste salarial. Além disso, reforçaram o pedido feito na primeira reunião, da última quarta-feira (08), para que o MPT e o Sindicato analisassem e levassem em consideração os impactos da greve da semana passada.

“Essa é uma negociação nossa. Uma negociação das empresas com o Sindicato que representa a categoria. O nosso desafio é o amadurecimento dos números e como vamos agora compor diante de uma situação onde o problema não reside somente nos números”, comentou Victor Lima, representante da Viação Piracicabana.

Em contrapartida, o Sindicato, por intermédio do seu presidente João Jesus, e do diretor financeiro, João Osório, revelou os esforços do SITTRATER em abaixar as expectativas da categoria em relação aos 8% de reajuste salarial, caso as empresas subam o valor de 5.33%.

Ao Jornal de Brasília, o presidente do Sindicato João Jesus demonstrou preocupação em relação às negociações: “Os empresários continuam duros nas negociações. Nós agradecemos o Ministério Público por convocar o Governo do Distrito Federal, na pessoa do secretário de Mobilidade, mas mesmo assim continuamos com a expectativa negativa nas negociações. As empresas não apresentam números, esperamos que na sexta isso possa ocorrer”.

Caso ocorra um acordo na sexta-feira (17), uma assembleia entre os rodoviários será marcada para domingo (19), para que a categoria avalie a proposta das empresas. “Estamos tentando o máximo possível para que as empresas apresentem uma proposta para que a gente solte um comunicado convocando os trabalhadores”, pontuou Jesus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A reunião contou com representantes da Viação Pioneira, Piracicabana, São José, Auto Viação Marechal, e Consórcio HP-ITA (Urbi). Além de representantes do Sindicato dos Rodoviários, do GDF e do MPT.

Presença do GDF

Presente na reunião, o secretário de Transporte e Mobilidade, Flávio Murilo Prates, afirmou que a maior preocupação do GDF é manter o transporte público de qualidade para a população. “Vejo essa reunião como muito produtiva, ela demonstra publicamente que as duas partes estão dispostas a negociar para achar um consenso, e o principal é levar o bom atendimento para a população”, comentou Prates ao Jornal de Brasília.

Na audiência, o secretário mencionou o tamanho da dívida do GDF com as operadoras de ônibus, que está em cerca de 600 milhões, débito este que se agravou com a crise econômica gerada pela pandemia da Covid 19. O governo avalia que a dívida pode chegar a 1 bilhão até o fim de 2023.

“A nossa Secretaria de Planejamento junto com a da Fazenda vem implementando vários cenários para que a gente consiga honrar com essa dívida. Da mesma forma, dentro da Secretaria de Mobilidade a gente busca achar meios de reduzir o custo sem que afete a qualidade do sistema. A gente tem trabalhado incessantemente nisso”, pontuou Prates.