Idoso de 70 anos é preso após estuprar menina

Segundo a corporação, ao chegar no local, a equipe conversou com a tia da vítima, de 12 anos. Ambas são vizinhas do estuprador

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, nesta segunda-feira (13), um idoso, de 70 anos, acusado de estupro de vulnerável, em Samambaia Norte. Segundo a corporação, ao chegar no local, a equipe conversou com a tia da vítima, de 12 anos. Ambas são vizinhas do estuprador.

Ainda de acordo com a polícia, um outro vizinho teria visto o idoso abusando sexualmente da menina e o surpreendido. O suspeito foi detido em casa e levado à 26ª Delegacia de Polícia.