Menor é apreendido por roubo em relojoaria após perseguição

A dupla em perseguição ao adolescente eram seguranças de um centro comercial local e informaram que o jovem fugitivo estava envolvido no roubo de uma loja

Um menor de idade foi apreendido em flagrante pela Polícia Militar no início da tarde desta terça-feira (5) após a subtração de diversos produtos de uma relojoaria. Os policiais patrulhavam a cidade quando foram alertados por dois homens que perseguiam um jovem.

A equipe de policiais prontamente se mobilizou para alcançar o jovem suspeito e conseguiu abordá-lo dentro de um estabelecimento comercial localizado na quadra 214. Durante a revista, foi descoberto que o adolescente estava carregando uma mochila contendo vários relógios e pulseiras que haviam sido subtraídos da relojoaria localizada no centro comercial.

De acordo com informações obtidas, outro indivíduo envolvido no crime conseguiu fugir, portando um simulacro que teria sido utilizado durante o assalto. O adolescente apreendido, juntamente com todo o material recuperado, foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para o registro da ocorrência e os procedimentos legais cabíveis.