Pagamento de tributos é prorrogado para o próximo dia 15

Medida deve-se à interrupção de funcionalidades do sistema entre esta quinta (7) e domingo (10), para manutenção técnica

Serviços como o pagamento de tributos devidos ao Distrito Federal e a emissão de Certidão de Débitos serão excepcionalmente prorrogados para o dia 15 deste mês. A medida se deve à necessidade de manutenção técnica do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (Sitaf), que afetará as funcionalidades do Portal de Serviços da Receita do DF.

Outras operações disponíveis no portal também poderão ser envolvidas pelas operações no Sitaf durante esse período. A Secretaria de Fazenda (Sefaz) ressalta que pagamentos feitos durante a manutenção serão processados normalmente, garantindo a quitação dos tributos que venceriam entre os dias 7 e 10 deste mês.

A medida foi publicada na edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de terça-feira (5). “Agradecemos a compreensão da população enquanto realizamos a manutenção, visando à melhoria dos serviços oferecidos pela pasta”, pontuou o secretário de Fazenda, Itamar Feitosa.

Com informações da Agência Brasília