Menino fica desesperado ao ver a mãe atropelada. Veja vídeo

Paulo Ricardo e Tatiana Matsunaga tiveram uma discussão de trânsito, que se iniciou na QI 15 do Lago Sul. O bate-boca terminou em atropelamento

O filho da advogada Tatiana Matsunaga, uma criança de 8 anos, viu a mãe ser atropelada por conta de uma discussão de trânsito na manhã de quarta-feira (25). Tatiana, que tem 40 anos, foi perseguida até a porta de casa, na QI 19 do Lago Sul, e foi atingida pelo também advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem, 37 anos.

Paulo Ricardo e Tatiana Matsunaga tiveram uma discussão de trânsito, que se iniciou na QI 15. O vídeo abaixo mostra que Tatiana tentava ir para casa, e Paulo a perseguiu. A Polícia Civil (PCDF) confirma a perseguição, registrada por câmeras de segurança.

Depois da perseguição, Tatiana chegou em casa, com o filho de 8 anos no carro. A advogada parou o veículo em frente à residência e desceu. O marido dela, Cláudio Matsunaga, foi ao portão neste momento. As câmeras de segurança registraram quando Paulo engatou a marcha ré e depois acelerou na direção de Tatiana. A mulher foi arremessada, e o advogado passou por cima do corpo com o veículo. Neste momento, a criança desce e se depara com a mãe no solo. Veja:

O advogado fugiu do local, se apresentou à 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) horas depois e ficou preso. Durante audiência de custódia na manhã de hoje (26), a Justiça converteu em preventiva a prisão de Paulo Ricardo.

Tatiana foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) com traumatismo craniano, fratura da bacia e fratura exposta do tornozelo. Após passar a tarde em cirurgias no Hospital Brasília, a vítima se encontra na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Brasília.

De acordo com o último boletim médico, o quadro de Tatiana é estável, com doses baixas de medicamento para regulagem da pressão arterial. A advogada passou por tomografia de crânio pela manhã de hoje, e o resultado está “dentro do esperado”, afirma o hospital.