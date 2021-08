Vídeo: homem perseguiu advogada em alta velocidade antes de atropelá-la

Paulo Ricardo e Tatiana Matsunaga tiveram uma discussão de trânsito, que se iniciou na QI 15 do Lago Sul. Tatiana tentou ir para casa, e o motorista a perseguiu

Um atropelamento sem motivo ocorrido na manhã de quarta-feira (25) chocou a população do Distrito Federal. O advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem, 37 anos, atropelou a também advogada Tatiana Machado Matsunaga, 40 anos, na frente da casa dela, na QI 19 do Lago Sul. Câmeras de segurança mostram que Paulo Ricardo perseguiu Tatiana em alta velocidade momentos antes.

Paulo Ricardo e Tatiana Matsunaga tiveram uma discussão de trânsito, que se iniciou na QI 15. O vídeo abaixo mostra que Tatiana tentava ir para casa, e Paulo a perseguiu. A Polícia Civil (PCDF) confirma a perseguição, registrada por câmeras de segurança e detalhada no vídeo abaixo:

Depois da perseguição, Tatiana chegou em casa, com o filho de 8 anos no carro. A advogada parou o veículo em frente à residência e desceu. O marido dela, Cláudio Matsunaga, foi ao portão neste momento. As câmeras de segurança registraram quando Paulo engatou a marcha ré e depois acelerou na direção de Tatiana. A mulher foi arremessada, e o advogado passou por cima do corpo com o veículo. Veja:

O advogado fugiu do local, se apresentou à 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) horas depois e ficou preso. Durante audiência de custódia na manhã de hoje (26), a Justiça converteu em preventiva a prisão de Paulo Ricardo.

Tatiana foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) com traumatismo craniano, fratura da bacia e fratura exposta do tornozelo. Após passar a tarde em cirurgias no Hospital Brasília, a vítima se encontra na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Brasília.

De acordo com o último boletim médico, o quadro de Tatiana é estável, com doses baixas de medicamento para regulagem da pressão arterial. A advogada passou por tomografia de crânio pela manhã de hoje, e o resultado está “dentro do esperado”, afirma o hospital.