Mecânico é morto a facadas em feira de Santa Maria

Segundo testemunhas, o mecânico, conhecido como Marquinhos, teria encontrado a mulher bebendo em um bar na companhia de outro homem

O mecânico Marcos Antônio Santos Araújo, de 49 anos, morreu na manhã deste domingo (19) após ser esfaqueado durante uma briga na feira de Santa Maria, no Distrito Federal. O mecânico foi esfaqueado por outro homem que fugiu em seguida.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o crime ocorreu por volta das 10h, na feira da quadra 210. Segundo testemunhas, o mecânico, conhecido como Marquinhos, teria encontrado a mulher bebendo em um bar na companhia de outro homem. Após discussão, Marquinhos teria tirado uma faca do bolso, porém o assassino também possuía uma faca e desferiu golpes primeiro.

Ainda de acordo com testemunhas, a vítima costumava frequentar a feira. Marquinhos foi atingido com várias facadas, e teve o óbito confirmado no local pelo SAMU. A arma do crime foi deixada no local e até o fechamento desta matéria o autor segue foragido. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso, pela 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria).