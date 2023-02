Residência pega fogo na Asa Norte

Um incêndio atingiu uma residência na Quadra 708 da W3 Norte, Brasília-DF, na noite deste sábado (18). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena por volta das 22h. O local ficava no subsolo de um bloco comercial e era composto por oito cômodos. As equipes de socorro avistaram grande quantidade de fumaça proveniente do incêndio já na chegada no local. Duas equipes iniciaram o combate às chamas e uma terceira foi designada para fazer a varredura do local a procura de possíveis vítimas em potencial. As chamas ficaram contidas em um cômodo, evitando assim a propagação para outras dependências da edificação. A operação de combate, extinção e rescaldo (consiste na neutralização de possíveis novos focos) durou aproximadamente trinta minutos. Ninguém ficou ferido. A cena ficou aos cuidados da PMDF e a perícia foi acionada.