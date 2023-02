Homem é preso por importunação sexual no Pier 21

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, neste sábado (18), um homem por importunação sexual no Shopping Pier 21. O suspeito foi detido por populares até a chegada da polícia. A vítima relatou que estava dentro do banheiro do restaurante Outback quando presenciou o homem, com o celular na mão, filmando-a. Ela gritou "socorro, ele está me filmando" e rapidamente seu marido chegou ao local e presenciou o homem dentro do banheiro. O autor não soube responder o que estava fazendo lá. Posteriormente o proprietário do Outback fez contato via centro de comunicações e solicitou o apoio da PMDF. O homem foi deslocado para a 1º DP, onde foi descoberto que ele já tinha mais de 15 passagens por importunação sexual e tráfico de drogas.