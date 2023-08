Maria da Penha Vai à Escola abre inscrições para cursos de formação

Essa será a 15ª edição do curso Violência contra as Mulheres e a 8ª edição do curso sobre Abordagem técnica

Estão abertas as inscrições para os cursos oferecidos pelo programa Maria da Penha Vai à Escola para profissionais da educação da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e integrantes da rede de proteção. Essa será a 15ª edição do curso Violência contra as Mulheres e a 8ª edição do curso sobre Abordagem técnica nas situações de violência sexual contra crianças e adolescentes. São 90 horas de aulas divididas em cinco encontros presenciais, de 21 de agosto a 8 de dezembro. As inscrições vão até o dia 10 de agosto e devem ser precedidas de cadastro no site da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (EAPE). Caso haja vagas remanescentes, os interessados têm de 11 a 15 de agosto para se inscrever. O TJDFT lembra que o enfrentamento á violência doméstica contra a mulher é uma luta de toda a sociedade e pode começar por você. Participe.