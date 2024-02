Máquinas de pagamento fraudadas são alvo de operação

O foco da ação da Receita foram máquinas de cartão de crédito e Pix, cadastradas em CPF e CNPJ de terceiros

A Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF) realizou, nesta quarta-feira (07), a operação Carnaval, que mirou estabelecimentos suspeitos de sonegação de impostos.

O foco da ação da Receita foram máquinas de cartão de crédito e Pix, cadastradas em CPF e CNPJ de terceiros. A manobra é feita para isentar o dono do estabelecimento da cobrança de impostos como o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS).

A operação foi conduzida pela Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito em conjunto com a Gerência de Monitoramento e Auditorias Especiais e com a Gerência de Auditoria Tributária.

“A operação Carnaval não acontece somente no trânsito de cargas nas vias ou rodovias do DF, mas também nos estabelecimentos”, garante o coordenador de Fiscalização Tributária da Seec, Silvino Nogueira Filho. Segundo ele, o foco é contribuir positivamente para a manutenção de um ambiente de negócio competitivo e saudável. “São ações que impedem que maus contribuintes, que sonegam o imposto, venham a concorrer de forma desleal com aqueles que cumprem regularmente as obrigações fiscais”, reforça.

Balanço parcial

Desde a madrugada de domingo (4), os agentes da Receita trabalham na apreensão de mercadorias irregulares e em ações voltadas ao combate de fraudes para burlar o fisco. Dentre as cargas apreendidas estão confecções, vestuários e acessórios, cosméticos, bebidas alcoólicas e autopeças. A estimativa dos auditores é que sejam conduzidos aos depósitos da Secretaria de Economia bens estimados em mais de R$ 1,7 milhão.

