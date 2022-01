Centros olímpicos abrem inscrições para colônia de férias

As atividades têm inscrições abertas de forma presencial nessas seis unidades até o dia 15 deste mês para os alunos já matriculados

Crianças de 4 a 11 anos e jovens de 12 a 17 anos já podem se inscrever para as colônias de férias nos centros olímpicos e paralímpicos (COPs) de Brazlândia, Recanto das Emas, Estrutural, Planaltina, Santa Maria e Gama.

Promovidas pela Secretaria de Esporte e lazer (SEL), as atividades têm inscrições abertas de forma presencial nessas seis unidades até o dia 15 deste mês para os alunos já matriculados . Caso haja vagas remanescentes, serão oferecidas para o público em geral entre os dias 16 e 21 próximos.

Fazem parte das atividades gincanas, brincadeiras de roda, contação de histórias, oficinas de artes, modalidades esportivas, recreação nas piscinas, entre outras. “Queremos proporcionar, durante as férias escolares, diversão e esporte aos nossos alunos e à comunidade”, explica a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira. “Desenvolvemos ações para incentivar as crianças na prática de atividade física e desenvolver o interesse pelo esporte”.

Com o objetivo de propor o acesso das crianças e adolescentes a modalidades esportivas e de lazer, como dança, karaokê e cinema, os participantes terão o acompanhamento de profissionais capacitados. Serão formados dois grupos, de acordo com a faixa etária dos participantes. Para as crianças de 4 a 11 anos, as atividades ocorrerão das 7h40 às 9h40 e das 13h50 às 15h50; para jovens de 12 a 17 anos, os horários serão das 10h às 12h e das 16h10 às 18h10.

