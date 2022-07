Mané Garrincha recebe Flamengo x Juventude nesta quarta

Para evitar filas e aglomerações, porém, a PMDF orienta os torcedores chegarem mais cedo, sendo que os portões abrem às 17h30

Nesta quarta-feira (20), o Mané Garrincha vai vibrar com o embate entre o Flamengo e o Juventude pelo Campeonato Brasileiro.

Os ingressos para o jogo, que está marcado para começar às 20h30, podem ser comprados pela internet e em pontos de venda físicos, com preços que vão de R$ 20 a R$ 175.

Para evitar filas e aglomerações, porém, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) orienta os torcedores chegarem mais cedo, sendo que os portões abrem às 17h30.

O último jogo do clube carioca ocorreu no último sábado (16), contra o Coritiba, que contou com mais de 33 mil torcedores.