GDF espera nota do Ministério da Saúde para começar a vacinação em crianças de 3 e 4 anos contra a covid

Na nota técnica que está sendo esperada está a dosagem adequada, a expectativa de público a ser imunizado e o intervalo de imunização

Na manhã de ontem (18), o governador Ibaneis Rocha afirmou que o serviço de vacinação contra a covid para o público de 3 e 4 anos estaria disponível nos postos de saúde no período da tarde. Entretanto, a Secretaria de Saúde do DF afirmou que distribuiria as doses às unidades, mas só iniciaria a vacinação após nota técnica do Ministério da Saúde.

Por isso, o GDF emitiu uma nota oficial para acabar com o desencontro das informações, afirmando que tem total interesse em iniciar a campanha de vacinação contra a covid o quanto antes, conforme recomendação do Ministério da Saúde e autorização da Anvisa. “No entanto, para que isso seja feito dentro das normas de segurança, se faz necessário o protocolo, bem como a nota técnica do governo federal, documentos que são enviados sempre em que se inicia a imunização de um novo grupo”, informou.

Dentro dessa nota técnica que está sendo esperada está a dosagem adequada, a expectativa de público a ser imunizado, o intervalo de imunização entre a D1 e a D2 e dados técnicos e científicos observados para o grupo.

Até o momento, a Secretaria de Saúde esclarece que não recebeu a nota técnica do Ministério da Saúde, tampouco o quantitativo de imunizante que será disponibilizado. Hoje, no DF, há 6,5 mil doses armazenadas na rede de frio que estão prontos para serem administrados na faixa etária de 3 e 4 anos.