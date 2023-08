Major Gato da PMDF pede namorada em casamento em telão na Times Square, em Nova York

O oficial projetou as imagens do casal e a pergunta, “quer casar comigo?” em um dos telões da Times Square, em Nova York, Estados Unidos da América

Nesta quarta (09), o major da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Raphael van der Broocke realizou um pedido de casamento inusitado. O vídeo está disponível em seu perfil no Instagram.

O oficial projetou as imagens do casal e a pergunta, “quer casar comigo?” em um dos telões da Times Square, em Nova York, Estados Unidos da América. O local é conhecido por projetar campanhas publicitarias e divulgação de espetáculos, mas o público também pode ter uma imagem projetada nos telões mais famosos do mundo.

Nos comentários, seguidores parabenizam o casal e admiram a demonstração de amor. “Achei lindo! Viva o romance”, comentou uma em meio à felicitações e emojis.

Confira publicação com o vídeo no link.