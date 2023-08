Maitê Proença coloca apartamento à venda por R$4,9 milhões

A atriz usou suas redes sociais para compartilhar o vídeo do seu apartamento e dar detalhe do imóvel à venda

Minha consultora de venda de imóveis me ligou esta manhã e me ofereceu o apartamento de ninguém menos, ninguém mais que Maitê Proença. Isso mesmo, a atriz anunciou o seu apartamento à venda por R$4,9 milhões. De acordo com o UOL, o apartamento tem cerca de 300 metros quadrados.

“Gente, alguém ainda lê classificados no jornal? Acho que não, né? Então eu vou inaugurar os classificados no Instagram”, iniciou ela.

Ela ainda conta que morou durante anos no apartamento. “O que ele tem de maravilhoso e diferente em relação a outros no mesmo prédio é a luz. Ele é absolutamente claro, todo iluminado, dos cômodos à área de serviço. É um apartamento alegre, que produz alegria, dá uma olhada. Preço dentro da média. Apartamento amplo com vista para o mar”, acrescentou, deixando na legenda os telefones dos corretores.