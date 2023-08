Xamã fica tímido e desmente boatos de envolvimento com Luísa Sonza

O cantor foi convidado do ‘Quem Pode, Pod’ e não escondeu da pauta a verdade sobre o seu suposto affair com Luísa Sonza

Não tomei meu banho de espumas ainda, mas a minha caminhada matinal já está garantida com muita fofoca. Minhas amigas do Leme me contaram que Xamã negou qualquer envolvimento romântico com Luísa Sonza no podcast de Fernanda Paes Leme e Gio Ewbank.

“De verdade, vocês não tiveram nenhum affair?”, quis saber Giovanna. Sem graça, Xamã desconversou. “Não tivemos nada. Luísa é maravilhosa”, disse ele.

As meninas ainda insistem: “Eu amei que ele ficou muito sem graça, ele olhou pra baixo, ele ficou vermelho”, brincou Fernanda.