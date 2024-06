Mais de 55 condutores alcoolizados foram flagrados no fim de semana

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) autuou 56 condutores por dirigir o veículo sob a influência de bebida alcoólica entre sexta-feira (7) e a madrugada desta segunda (10). Um condutor foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia por apresentar índice de alcoolemia considerado crime.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apoiou a operação, que e ocorreu em Taguatinga, Santa Maria, Sobradinho Brazlândia e Plano Piloto, com 448 abordagens, 19 condutores foram autuados sem habilitação e 26 motociclistas por estarem com o escapamento da motocicleta irregular. Foram removidos aos depósitos 32 veículos e motocicletas pelas equipes de policiamento e fiscalização do departamento.

O diretor de Policiamento e Fiscalização do Detran-DF, Clever de Farias Silva, destaca a importância da presença das equipes nas ruas. “Mesmo com muitos eventos ocorrendo no Distrito Federal, conseguimos manter a rotina de fiscalização em várias cidades para evitar que esses condutores imprudentes circulem pelas vias, trazendo riscos à população”.

Alcoolemia

Segundo o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência configura infração de natureza gravíssima multiplicada por dez, penalizada com multa de R$ 2.934,70 e 7 pontos na CNH. Incorre nas mesmas penalidades, o condutor que se recusar a realizar o teste de alcoolemia no etilômetro.

*Com informações da Agência Brasília