Mais de 50 mil candidatos concorrem em concurso público da Novacap

O Instituto Quadrix homologou 51.722 inscrições para o concurso da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). De todas as opções disponíveis, aquela que teve mais solicitações foi para técnico administrativo, com 34.076 candidatos. Por outro lado, a oportunidade para engenheiro agrimensor (nível superior) atraiu 45 profissionais para a disputa das vagas.

Entre as vagas de nível superior, a colocação para advogado foi a que mais contou com inscrições, totalizando 4.809.

Esses cálculos levam em consideração a ampla concorrência e as vagas destinadas a candidatos com deficiência, negros e hipossuficientes.

“A quantidade de interessados em participar da seleção da Novacap mostra a credibilidade da empresa e a atratividade das possibilidades disponíveis”, comemora o presidente da companhia, Fernando Leite. “Todo o processo tem transcorrido dentro do esperado e temos certeza de que vai continuar dessa forma”, completa o gestor.

Conforme estabelece o cronograma, a próxima fase importante ocorre no próximo dia 8, quando está prevista a divulgação dos horários e locais de prova para nível superior, agendada para o dia 23 deste mês.

Em relação aos níveis médio e técnico, as informações ficam disponíveis a partir do dia 25, ao passo que a prova ocorre no dia 30.

O resultado final deve ser anunciado em 25 de setembro.

Mais informações

De acordo com o edital, o concurso público da Novacap prevê 120 vagas imediatas e outras 306 para formação de cadastro reserva, em cargos de nível médio, técnico e superior. O prazo de inscrições encerrou-se em 20 de maio.

Os candidatos inscritos concorrem a oportunidades para diversos cargos em jornadas de 20 a 40 horas semanais com remuneração mensal que varia de R$ 4.942,94 a R$ 10.800, além de benefícios trabalhistas.

Mais informações estão disponíveis em https://www.quadrix.org.br/todos-os-concursos/em-andamento/novacap.aspx

*Com informações da Agência Brasília.