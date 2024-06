Roubo em Salão de Beleza Termina com Prisão de Suspeito na Candangolândia

Na manhã desta quinta-feira (06), um roubo a um salão de beleza na QR 5, Candangolândia, terminou com a detenção do autor, graças à rápida ação dos populares, entre eles um policial militar de folga, e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Por volta das 11h, a vítima relatou que estava no salão quando o autor, um homem de 44 anos, entrou e rapidamente pegou sua bolsa. Em seguida, ele ordenou que todos os presentes fossem para o fundo do estabelecimento e fugiu correndo. Os clientes, ao perceberem o roubo, começaram a gritar por ajuda.

Enquanto realizavam patrulhamento, os policiais militares do 25º Batalhão de Policia Militar foram acionados por populares que informaram sobre o roubo no salão. Ao chegarem ao local, encontraram o autor sendo contido por um policial militar que estava de folga. A vítima estava em posse de sua bolsa e de todos os seus pertences, que foram recuperados.

O autor, que já possuía antecedentes criminais, foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante antes de ser levado à 21ª delegacia. Lá, ele foi autuado em flagrante por furto.

A rápida resposta da comunidade, especialmente a intervenção do policial militar de folga, e a eficiente ação dos policiais em serviço foram cruciais para a recuperação dos bens da vítima e a prisão do suspeito, reforçando o compromisso da PMDF com a segurança e a ordem pública.