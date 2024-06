Ex-DFcEX ClaraMaia salvou seu filho de 2 meses de se engasgar com leite 

Genteeee, olha só o sufoco que os ex- participantes do De Férias com o Ex Clara Maia e André Coelho passaram com um de seus filhos. A influencer havia publicado nesta semana nas suas redes sociais, um vídeo do momento em que seu filho José, de quase 2 meses de idade, engasgou-se com leite e ela o salva depois de realizar uma técnica conhecida como Manobra de Heimlich. Segundo ela, esse vídeo é para servir de alerta para os seus seguidores.

No vídeo, vemos o marido da influenciadora, André Coelho com o bebê no colo e percebe que algo estava errado. Então, ele chama pela mulher, que inicia o procedimento para tentar desobstruir as vias aéreas da criança. Depois de cerca de dois minutos, o bebê volta a respirar. Mesmo assim, o homem liga para alguém e pede socorro.

“Passamos pelo maior pesadelo hoje à tarde. José se engasgou com leite depois de uma hora da mamada, mas graças a Deus consegui ter o sangue frio pra fazer o que precisava ser feito”, relatou a influenciadora.

“Foram 3 minutos de pânico que duraram uma eternidade, mas Deus cuidou e deu tudo certo”, acrescentou.

Clara ressaltou a importância das técnicas de salvamento, que, na sua opiniã, deveria ser ensinada nos colégios. “Deveríamos crescer sabendo. Essa manobra salva vidas! Hoje foi a do José, mas poderia ser qualquer outro bebê”, concluiu.