Mais de 4 mil sorteados no Nota Legal não resgataram os prêmios

Caso os valores não sejam resgatados, os recursos voltam ao caixa do Governo do Distrito Federal (GDF)

Mais de 4 mil sorteados, em dezembro do ano passado, na premiação do Nota Legal não fizeram a indicação dos dados bancários para receberem o prêmio. No total, o valor não resgatado é de mais de R$ 1 milhão. O prazo para reivindicar o depósito é até o dia 22 de junho.

Entre os que não indicaram as informações, estão 134 prêmios de R$ 200, 3.868 de R$ 100, 15 de R$ 1 mil, três ganhadores de R$ 5 mil, três de R$ 10 mil, um de R$ 50 mil e até mesmo um sorteado com R$ 100 mil. Caso os valores não sejam resgatados, os recursos voltam ao caixa do Governo do Distrito Federal (GDF).

Confira os maiores bilhetes premiados e respectivos CPFs (três primeiros dígitos) com prêmios ainda não resgatados:

Imagem: Agência Brasília

Os sorteados devem informar a conta bancária para receber o prêmio no site do programa. Após fazer o login, basta clicar na aba “sorteio” e ir ao campo “indicar dados bancários para o crédito do prêmio”.

Beneficiados

Mais de 7.500 pessoas que indicaram seus dados bancários já receberam os prêmios em dinheiro. A Secretaria de Economia depositou o segundo lote de pagamentos em maio, no valor de R$ 303.500 para 1.990 premiados. Outros 5.795 já haviam recebido no primeiro lote, em 3 de fevereiro, quando foram depositados R$ 1.666.900,00.

Assim que o participante foi sorteado, a Secretaria de Economia (Seec) enviou comunicado para o e-mail cadastrado no programa e também avisa em um pop-up quando o usuário faz login no site do Nota Legal.

Próximo sorteio

O primeiro sorteio do Nota Legal em 2022 será realizado no dia 28 de junho. Concorrem aos prêmios todas as notas emitidas no período de 1º de maio a 31 de outubro de 2021.

A premiação distribuirá R$ 3 milhões, com 12.600 prêmios, que vão de R$ 100 a R$ 500 mil.

Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma:

– 1 prêmio de R$ 500 mil

– 2 prêmios de R$ 200 mil

– 3 prêmios de R$ 100 mil

– 4 prêmios de R$ 50 mil

– 10 prêmios de R$ 10 mil

– 30 prêmios de R$ 5 mil

– 50 prêmios de R$ 1 mil

– 500 prêmios de R$ 200