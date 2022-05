MPDFT denuncia coronel dos bombeiros por abuso de autoridade

O coronel determinou que duas sargentos se retirassem da formatura por estarem supostamente com saias muito curtas

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou, no último dia 23, um coronel do Corpo de Bombeiros Militar da capital (CBMDF) por abuso de autoridade.

Em abril do ano passado, o coronel Edwin Aldrin Franco de Oliveira determinou que duas 3º sargentos se retirassem da formatura do Curso de Altos Estudos de Praças por estarem supostamente com saias muito curtas, segundo previsto no regulamento.

A ordem foi dada logo antes da execução do Hino Nacional. As duas obedeceram ao comando e deixaram o local por uma saída ao lado palco, de onde podiam ser vistas pela plateia. Além do constrangimento desnecessário, as duas não puderam receber as homenagens prestadas publicamente na ocasião da formatura.

Antes do evento, uma das praças havia sido submetida à “prova de túnica”, na qual o uniforme foi considerado adequado por militar de maior graduação, conforme prevê o regulamento. Somente em março de 2022 foram publicadas especificações sobre o comprimento da saia de uniforme do CBMDF. Para os promotores, o fato de o coronel não ter aberto nenhum procedimento para apuração de falta militar, apesar de sustentar a suposta desconformidade da peça, demonstra a má fé na conduta.

Segundo a denúncia, ele teria “agido movido exclusivamente por mero capricho ou satisfação pessoal, o que pode ser traduzido por misoginia. […] O referido ato, além de causar constrangimento desnecessário e indevido às vítimas, […], causou-lhes significativo sofrimento psicológico, inclusive em razão de ambas possuírem carreiras e currículos valorosos”.