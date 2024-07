Mais de 4 mil carteiras de identificação da Pessoa com Deficiência são emitidas pelo GDF

A carteira Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência e do Autista reforçou o acesso a mais dignidade e conforto nos atendimentos para pessoas com deficiência (PcDs) e pessoas com transtorno do espectro autista (TEA). Desde o lançamento em novembro passado, mais de 4 mil cidadãos foram beneficiados.

Uma dessas pessoas é o aposentado Leriomar Eustáquio da Silva, 48 anos, que foi diagnosticado desde o nascimento com transtorno mental e limitações de fala. Ele explica que a carteirinha veio em boa hora e frisa que sua qualidade de vida melhorou depois que a recebeu. “A carteirinha fez muita diferença e trouxe dignidade para eu ser melhor atendido em tudo – filas, cinema, banco, hospitais e órgãos públicos. Inclusive apresentei a Secretaria da Pessoa com Deficiência [SEPD] para casos de autismo que tem na família, para que eles possam usar esse benefício também”, acentua.

Mais de 24 mil pessoas, assim como Leriomar, devem ser beneficiadas. De acordo com o secretário da Pessoa com Deficiência, Flávio Pereira dos Santos, o banco de dados da secretaria já registra em torno de 40 mil cadastros de PcDs. Desses, quase de 25 mil estão efetivados e aprovados. O gestor incentiva a população que possui esses direitos a realizar o cadastro na secretaria, visto que há quase 200 mil pessoas com deficiência no Distrito Federal.

“A função desse cadastro é unificar todas as pessoas com deficiência, para também atuarmos com políticas públicas mais efetivas de acessibilidade, inclusão e serviços onde a pessoa possa ser vista dentro do DF. A carteirinha ajuda a se identificar com mais facilidade e sem burocracia para utilizar os benefícios sociais a que elas já têm direito”, afirma o secretário.

Ele reforça, ainda, que mais de 10 mil pessoas entre os cadastros efetivados são de pessoas autistas. “As pessoas que têm uma deficiência não visível garantem a prioridade de atendimento sem o constrangimento de precisar se justificar ou provar o direito que já têm de utilizar aquele serviço”, pontua.

Mais praticidade e conforto

Além de garantir mais comodidade a quem precisa, o documento emitido pelo Governo do Distrito Federal é especialmente relevante para quem tem alguma deficiência não visível. Ele serve para comprovar o direito de usufruir de filas preferenciais, atendimentos prioritários em programas sociais e habitacionais do governo, além de meia-entrada na compra de ingressos para cinema e diversos eventos.

A intérprete de libras Louise Mariane, 28, recebeu o laudo confirmando o transtorno do espectro autista moderado em 2023. Por trabalhar em meio a PcDs, ela soube da possibilidade de ter o benefício e destaca a praticidade que a carteirinha trouxe em contraste ao laudo de 20 páginas que precisava carregar apenas para comprovar um direito.

Louise possui dificuldade com sons elevados e ambientes barulhentos, então a fila prioritária diminui o desconforto na espera por atendimento. “Essa carteirinha me beneficiou porque a minha deficiência é oculta, então, em lugares onde eu preciso de atendimento prioritário, [a carteirinha] prova que eu tenho esse direito; se me questionarem, eu posso mostrá-la e conseguir um atendimento mais rápido para evitar a exposição. Recebi um diagnóstico tardio e está sendo uma descoberta ainda, mas é uma segurança saber que eu tenho esse direito resguardado”, declara.

É possível adquirir o documento pelo site da Secretaria da Pessoa com Deficiência, onde o acesso pode ser feito de forma direta em formato digital. Para quem opta por atendimento presencial, é possível procurar o Centro de Atendimento da Pessoa com Deficiência, localizado na Estação de Metrô da 112 Sul.

*Com informações da Agência Brasília