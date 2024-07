Explore o Quadrado: CATs e projeto de rotas permitem turismo aprofundado no DF

Todos os dias quando atende alguém em um dos Centros de Atendimento ao Turista (CAT), da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF), a guia turística e chefe de núcleo Samara Augusto faz a mesma pergunta: “Você conhece Brasília?” O questionamento é mais profundo do que parece. O objetivo não é saber se o visitante já esteve na cidade ou se nasceu na capital federal, mas se teve oportunidade de experienciar de fato a essência do Quadradinho.

Durante muito tempo Brasília foi vista como um destino de fim de semana, um local em que, em poucos dias, o turista e até o brasiliense seriam capazes de conhecer todos os pontos turísticos por estarem concentrados na área central. No entanto, a cidade conta uma série de atrações que vão desde as mais conhecidas até as menos conhecidas, que serão apresentadas pela Agência Brasília no especial Explore o Quadrado, que propõe um olhar diferenciado sobre os pontos turísticos e as atividades oferecidas na cidade para o período de férias.

Entre uma semana e um mês é o período apontado pela guia turística para que o Quadradinho seja de fato conhecido. “Diria que, no mínimo, é necessário uma semana. Brasília não é só a região central. Temos muitas cachoeiras, a própria região do Lago Oeste, onde tem a Chapada da Contagem, e agora a Vinícola Brasília, no PAD-DF. Água Mineral, Jardim Botânico e Zoológico, por exemplo, são passeios de um dia cada um”, revela. Samara Augusto conta que, durante a preparação para atuar nos CATs, fez um treinamento de um mês, em que não repetiu nenhum ponto turístico. “Nasci em Brasília, cresci aqui e achava que conhecia Brasília, mas descobri durante o treinamento que não. Então é possível passar um mês e só conhecer locais novos todos os dias”.

Para os brasilienses natos ou de coração, o indicado para conhecer a cidade é apostar nos passeios turísticos, principalmente durante a fase escolar. “Tem que começar desde pequenininho, mas do jeito certo. Não basta ir até os pontos turísticos com um roteiro básico. É importante combinar o conteúdo de sala de aula com um passeio com guia turístico para que os pontos e suas histórias possam ser explicados”, analisa.

No caso dos turistas, ter acesso às informações é essencial. Elas podem ser encontradas nas unidades do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), da Setur-DF. Ao todo, o DF conta com cinco centros fixos e uma unidade móvel. Os mais recentes são o CAT Móvel da Torre de TV, implementado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) em 2023, e o CAT da 308 Sul, inaugurado em 2022. A unidade da Casa de Chá chegou a ser reinaugurada em 2019 e, este ano, passou por nova reforma após a parceria do GDF com o Senac, que ficou responsável pela gestão do espaço. Também há unidades no Aeroporto Internacional de Brasília, na Rodoviária Interestadual de Brasília e no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Atendimento especializado

Cada um dos CATs, inclusive, tem uma característica. As unidades do Aeroporto e da Rodoviária são mais voltadas para atender aqueles que acabaram de chegar a Brasília. Por ano, o Aeroporto Internacional de Brasília recebe em média 14 milhões de passageiros. Já o Terminal Interestadual, a média é de dois milhões. Orientações sobre a rede hoteleira, meios de transporte e pontos turísticos são os mais requisitados. Já nos demais CATs, o acesso costuma ser feito por visitantes já alocados na cidade que buscam conhecer mais sobre Brasília. O foco são os pontos turísticos.

“Os Centros de Atendimento ao Turista oferecem informações sobre produtos e serviços turísticos no Distrito Federal e Entorno, distribuindo mapas, guias turísticos e materiais promocionais e de forma individual com guias de turismo bilíngues, devidamente cadastrados e capacitados para esclarecer as dúvidas dos visitantes. Todo serviço é público e gratuito”, explica o secretário de Turismo, Cristiano Araújo.

Entre os materiais disponíveis nas unidades estão os guias da Coleção Rotas Brasília. Hoje, o projeto conta com 14 rotas organizadas em miniguias em formatos físicos ou digital – esse pode ser baixado pelo site Coleção Rotas Brasília. As rotas disponibilizadas pela Setur-DF são Cerrado, Náutica, Arquitetônica, Cultural, Cívica, da Paz, Fora dos Eixos, da Diversão, sobre Rodas, da Diversidade, do Pôr do Sol, Lago Oeste, das Uvas de Brasília, e das regiões administrativas (RAs).

*Com informações da Agência Brasília