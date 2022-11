Mais de 3 km de vias rurais são niveladas, no Riacho Fundo II

Serviço é essencial para preparar as pistas para o período de chuvas, facilitando o escoamento da produção agrícola

Para enfrentar a temporada de chuvas, as estradas de terra vicinais do Caub I e II, no Riacho Fundo 2, já estão sendo preparadas. Cerca de 60 toneladas de resíduos da construção civil (RCC) foram utilizadas nas vias, nos últimos dias, por uma ação do programa GDF Presente e da administração regional. O material é usado em todo o DF para nivelamento e renovação das estradas rurais e foi doado pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

A previsão inicial é que uma extensão de 3 km de pistas, algumas bem esburacadas, sejam renovadas. Mas, de acordo com a Gerência de Obras da administração local, esse total pode chegar a até 5 km, a depender do clima. Um serviço considerado imprescindível e que trouxe tranquilidade ao morador e líder comunitário Franklin de Moura, 57 anos.

“É importantíssima a vinda das máquinas. Isso nos dá mobilidade, acessibilidade e o transbordo da produção”, opina Franklin. “Aqui no Caub, temos uma forte produção de hortaliças, de frango caipira, ovos, frutas, e já tivemos muitas dificuldades com buracos, atolamentos, etc. Agradeço demais ao GDF.”

A área rural do Caub fica a cerca de 7 km da região central do Riacho Fundo 2. E, ali, uma escola também atende os moradores da região. “As melhorias na estrada são essenciais não só para os agricultores familiares. Temos ainda os moradores e estudantes do Centro Educacional Agrourbano Ipê, que transitam por lá diariamente e usam os ônibus escolares”, aponta o administrador da cidade, Rafael Mazzaro.

O trabalho é coordenado pelo Polo Sul do GDF Presente e conta com a mão de obra de dez operários. Entre eles estão cinco reeducandos da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape). Na última visita de representantes do polo ao Caub, em setembro, foi executada também a limpeza das bacias d’água. Desta vez, o foco é recuperar totalmente as vias para o conforto da população.

Com informações da Agência Brasília.