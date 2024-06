Mais de 150 produtores rurais apresentam cartões de vacina de rebanhos contra raiva

Nove regiões rurais do DF receberam as declarações de atualizações de rebanho, dados cadastrais e comprovação da vacinação contra raiva em bovinos e equídeos por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri-DF). Ao todo, 166 pessoas entregaram os cartões de vacina dos animais. A medida é fundamental para o controle sanitário dos rebanhos e evitar a entrada e disseminação de doenças que representam risco para a saúde pública e para a economia. A ação itinerante é realizada no DF desde 2021.

A van da Defesa Itinerante da Seagri foi aos núcleos rurais Lago Oeste, Taquara, PAD-DF, Pipiripau, Tabatinga, Rio Preto e Jardim. O intuito era facilitar o acesso ao atendimento presencial para os produtores rurais que residem em localidades mais afastadas dos escritórios da Seagri-DF e contou com apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF).

O produtor rural Eudes Brito, de 43 anos, morador do Café Sem Troco, buscou o auxílio da van no PAD-DF para atualizar seus dados e entregar o cartão de vacina dos animais de sua propriedade. Ele produz leite e queijo e cria gado, cavalos e galinhas. “Quanto mais completo for é melhor para a gente trabalhar certo e tranquilo. Fiz um curso de transporte de animais. Então, quero deixar tudo certo na minha propriedade e comprar uma carretinha para levar os animais”, planeja.

Além do cartão, os produtores tiveram de apresentar as notas fiscais de compra das vacinas e a relação dos animais da propriedade. A entrega da documentação e atualização cadastral também poderiam ter sido feitas pela internet, mas, com a ação, a Seagri pretendeu alcançar o maior número possível de produtores, inclusive, para auxiliar os que por diversos motivos não conseguiram resolver online. O prazo para a apresentação dos documentos foi do dia 1º de maio a 15 de junho.

Técnico da Seagri, Gilson Alves explica que manter a documentação em dia é fundamental para o controle dos rebanhos. “Trabalhamos com levantamento epidemiológico. Temos o rastreio da produção e o controle da sanidade dos rebanhos do DF, sejam comercializáveis ou não”, explica.

De acordo com ele, o produtor também precisa estar com essa documentação atualizada para fazer movimentação dos animais, como levar de uma propriedade à outra. “Caso ocorra qualquer problema, conseguimos fazer os vínculos epidemiológicos”, detalha o técnico. A medida é fundamental para conter qualquer problema sanitário que possa surgir.

A campanha de declaração de vacinação e atualização cadastral foi escolhida em substituição à campanha de vacinação contra febre aftosa – suspensa em 2023 – em cumprimento às novas diretrizes do Programa Nacional de Vigilância para Febre Aftosa (PNEFA).

As propriedades localizadas em regiões com ocorrência de focos recentes de raiva passam a ter vacinação obrigatória contra a doença. Entre as áreas com ocorrência recente estão Ceilândia, Brazlândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Samambaia, Água Quente e Padre Bernardo (GO). Já a vacina contra brucelose é obrigatória para bezerras entre 3 e 8 meses de idade, e deve ser declarada semestralmente com atestado emitido pelo médico veterinário vacinador.

