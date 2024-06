Novos beneficiários do DF Social têm até dia 26 para abrir conta

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes) convoca 2.400 novas famílias beneficiárias do programa DF Social para abrirem a conta no Banco de Brasília (BRB) e terem acesso ao auxílio mensal de R$ 150. Para garantir o recebimento do próximo pagamento, é necessário que o cidadão tenha a conta social (não se trata de uma conta bancária comum) aberta até as 18h do dia 26 deste mês. Aqueles que não fizerem o procedimento no prazo estabelecido terão que aguardar nova rodada de contemplação.

A abertura da conta social deve ser realizada pelo aplicativo BRB Mobile. Basta seguir o passo a passo neste link.

Para saber se foi contemplado, o cidadão deve fazer a consulta no site GDF Social e confirmar se está entre os beneficiários. No portal, em “Consulta DF Social”, é necessário informar CPF e data de nascimento do titular. Após esse procedimento, aparece mensagem na tela informando se a pessoa está ou não na lista de contemplados.

“A abertura de conta social é indispensável para garantir que a família receba o benefício de R$ 150”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra. “Com isso, o beneficiário assegura que o auxílio seja depositado regularmente, proporcionando segurança e estabilidade financeira para sua família.”

O DF Social é um auxílio financeiro mensal de R$ 150 destinado às famílias de baixa renda residentes no Distrito Federal. Têm direito ao benefício os grupos com renda per capita de até meio salário mínimo inscritos no Cadastro Único. Para participar do programa, não é necessário solicitar a inclusão nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). A seleção ocorre conforme priorização dos públicos descritos em lei e disponibilidade orçamentária.

*Com informações da Agência Brasília