Mãe procura por filha desaparecida desde sábado (16)

Desaparecida desde o último sábado (16), a mãe de Jhennifer Grazielle dos Santos, Samy Santos, procura pela filha.

Segundo Samy, Grazy, como carinhosamente a chama, saiu de casa no Gama e não foi mais vista. A mãe acredita que a adolescente de 15 anos tenha fugido de casa, mas diz não saber o motivo.

A última vez que Samy teve contato com a filha foi na manhã de domingo, quando a menina mandou uma mensagem para ela. “Ela me mandou uma mensagem falando ‘mãe, eu to bem. Eu to muito longe e eu to bem’, mas ela mandou escrito. Eu falei ‘Grazy, manda um áudio pra mamãe’ e ela disse que não”, conta Samy.

Logo depois, porém, a avó da adolescente encaminhou um áudio enviado por Grazy para a mãe, onde também dizia estar bem. “Foi só ai que eu reconheci a voz dela”, continua a mãe.

Já de noite, Grazy fez um novo contato e ligou para a vizinha. “Ela ligou para a moça aqui do lado e elas conversaram, finaliza a mãe.

Caso você tenha informações sobre o desaparecimento de Jhennifer Grazielle, entre em contato pelos telefones (61) 99422-3787 ou (61) 3245-1440.