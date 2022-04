Economia autoriza concurso para Bombeiros

O último certame aconteceu em 2016, quando foram oferecidas 780 vagas com salários que variavam entre R$ 5.108,08 e R$ 11.654,95

A Secretaria de Economia do Distrito Federal autorizou a realização de concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

Segundo a decisão, as oportunidades serão divididas entre 23 vagas para oficiais combatentes, 10 oficiais médicos, 3 cirurgiões -dentistas, 10 oficiais complementares e 310 praças para o quadro, totalizando 356 vagas.

Com isso, a própria corporação deve dar início ao processo de escolha da banca organizadora para elaboração da prova.

O último certame aconteceu em 2016, quando foram oferecidas 780 vagas com salários que variavam entre R$ 5.108,08 e R$ 11.654,95.

A decisão foi publicada em edição oficial do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (20).