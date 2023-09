Mãe acusa família paterna de sequestrar filho no DF

A mãe alega que o ex-cunhado foi responsável por levar o menino sem o seu consentimento

Em trabalho conjunto entre as Polícias Civil do Distrito Federal (PCDF), de Goiás (PCGO), e da Paraíba (PB) apuram um caso de sequestro de um menor de 15 anos. O adolescente é filho de uma servidora da Secretaria de Educação do DF, atualmente residente em João Pessoa, na Paraíba, e está atualmente sob a guarda do ex-marido e outros familiares, incluindo o ex-cunhado da mãe, que é tio do adolescente.

A história entre a mãe e o pai do menor teve início em 2006, e dois anos depois, o filho nasceu. Entretanto, em 2010, o casal se separou, e a mãe recebeu a guarda unilateral do filho. Posteriormente, foi estabelecido um acordo para visitação do menor ao pai, com fins de semana alternados. No ano de 2022, a servidora e sua família decidiram se mudar para João Pessoa, na Paraíba.

Apesar da distância, o adolescente continuava a passar as férias escolares com o pai e o tio em uma chácara em Águas Lindas, no Entorno do DF. Em 14 de julho deste ano, durante o recesso escolar, o menor viajou para a casa do pai, com a previsão de retorno para João Pessoa em 30 de julho.

No entanto, poucas horas antes do embarque de volta, o tio do garoto informou à mãe que o adolescente não retornaria e ficaria residindo em Águas Lindas.