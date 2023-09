Cursos do QualificaDF têm 8 mil vagas com inscrições até o dia 28

As opções vão de açougueiro a desenvolvedor de aplicativos, passando por cuidador de idosos e atendente de pet shop, por exemplo

Programa de capacitação profissional voltado para as profissões que mais contratam no mercado de trabalho, o QualificaDF está com 8 mil vagas abertas em 40 cursos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 28 de setembro neste link.

As opções vão de açougueiro a desenvolvedor de aplicativos, passando por cuidador de idosos e atendente de pet shop, por exemplo. As opções, bem como a grade horária, vagas e endereço, podem ser conferidas no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet-DF).

“Fizemos uma série de conversas com o setor produtivo, sindicatos patronais e de trabalhadores, para entender a realidade do emprego no Distrito Federal, no sentido de melhorar as ações de intermediação de mão de obra. A ideia foi a de criar programas de qualificação profissional com cursos que atendam à necessidade do mercado de trabalho. Então, nasceu o QualificaDF, um programa que capacita o cidadão nas 40 profissões que mais empregam em nossa cidade”, descreve o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes.

Para participar, o interessado deve ser pessoa física, brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro em situação regular no país, que esteja em busca de nova qualificação e/ou requalificação profissional nas áreas dos cursos ofertados. Também deve ter idade mínima de 16 anos e possuir escolaridade compatível com o curso desejado.

As aulas serão ministradas na Asa Sul (SCS Quadra 04, Bloco A, Lote 106/136 – Ed. Centro Oeste), no Guará (QE 11 – Faculdade Icesp), no Paranoá (Quadra 25, Conjunto A, Lote 18/19), em Planaltina (Quadra 04, Conjunto J, Lote 60/59 – 1 piso, Setor Residencial Leste) e em Taguatinga (Área Especial 13, St. G Norte, QNG 39 – Colégio JK). Ao todo, são 240 horas de aulas, sendo 20 horas por semana.

Os alunos recebem vale-transporte, lanche, certificado, material didático e contam com seguro contra acidentes pessoais. Quem não tiver condições de se inscrever no site pode obter ajuda em alguma das unidades da Agência do Trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O resultado final das inscrições e a convocação dos candidatos para início das aulas será divulgado no site da Sedet-DF a partir de 29 de setembro. A confirmação da matrícula deverá ser feita presencialmente, no local dos cursos elencados, nos dias 2 e 3 de outubro, das 8h às 21h, com a apresentação de documentos originais (RG ou CPF, comprovantes de residência e escolaridade). As aulas estão marcadas para começar em 9 de outubro.

*Com informações de Ian Ferraz, da Agência Brasília