Madrugada violenta no DF: Três vítimas fatais em ocorrências envolvendo armas

Os casos foram registrados em São Sebastião, Paranoá e Samambaia Sul

A madrugada de quinta-feira (27), foi marcada por cenas de violência no Distrito Federal, com três ocorrências distintas envolvendo armas, resultando em três vítimas, sendo duas delas fatais. Os casos foram registrados em São Sebastião, Paranoá e Samambaia Sul, e as autoridades da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) estão responsáveis pelas investigações.

O primeiro incidente ocorreu às 03h35 em frente ao Supermercado Mega Box, em São Sebastião. A vítima, um homem de 25 anos, foi atacada com uma arma branca, sofrendo duas perfurações no peito e duas nas costas. Os socorristas rapidamente foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos no local. O homem, consciente, porém desorientado, foi transportado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade em busca de cuidados médicos. Até o momento, não foram divulgadas imagens do ocorrido. A PMDF está investigando o caso e buscando informações sobre a autoria do crime.

A segunda tragédia aconteceu às 02h48 na quadra 18 conjunto O, no Paranoá. Um homem, ainda não identificado, foi vítima de um disparo de arma de fogo no lado esquerdo do tórax. Infelizmente, quando a equipe de socorro chegou ao local, a vítima já estava sem sinais vitais. As circunstâncias que levaram ao crime não foram esclarecidas, e não há disponibilidade de imagens do acontecimento.

A terceira e última ocorrência ocorreu às 01h38 na quadra 514 conjunto 01 da Samambaia Sul. Um homem não identificado foi alvo de tiros, apresentando duas perfurações na cabeça. Infelizmente, a equipe de resgate constatou que a vítima já estava sem vida quando chegaram ao local. Assim como nas outras ocorrências, não há informações disponíveis sobre as circunstâncias que levaram ao crime.