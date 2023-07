Mulher é presa após tentar sacar R$25 mil com RG falso

A gerente do banco desconfiou que a estelionatária teria utilizado documentação falsa para abrir uma conta e acionou a policia

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta quarta-feira (26), por estelionato em uma agência bancária no Gilberto Salomão, Lago Sul. A ação policial foi batizada de Operação Cashback.

De acordo com a 10ª Delegacia de Polícia, responsável pelo caso, a estelionatária abriu uma conta no Banco do Brasil com documentos falsos e tentou sacar um empréstimo no valor de R$ 25 mil reais. A gerente do banco desconfiou da documentação apresentada e acionou a policia que constatou a falsidade do RG apresentado.

A mulher foi presa em flagrante por estelionato e uso de documento falso. Após as providências legais, ela foi encaminhada à carceragem da PCDF. Se condenada, sua pena será de 3 a 11 anos de prisão.