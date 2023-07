Jovem de 21 anos morre após colisão com poste de energia em Santo Antônio do Descoberto

Quatro viaturas e 15 bombeiros militares foram mobilizados para a cena do acidente

Na noite de quarta-feira (26), por volta das 22h32, uma trágica colisão na DF-190, Km 11, próximo a Santo Antônio do Descoberto-GO, resultou na morte de um jovem condutor, de 21 anos. O acidente envolveu um veículo VW Gol, de cor branca, que colidiu violentamente contra um poste de energia elétrica, provocando uma situação de alto risco.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado pela Polícia Militar de Goiás (PMGO) para atender à ocorrência.

Ao chegarem ao local, as equipes de resgate se depararam com a gravidade da situação. O poste de energia elétrica, danificado no impacto, ficou pendurado apenas pelos fios de alta tensão, representando um risco iminente para as equipes de salvamento e possíveis vítimas. Os bombeiros rapidamente identificaram que os fios estavam rompidos e que a área estava energizada, com cabos elétricos sobre o veículo sinistrado.

Eles solicitaram com urgência o apoio da Neoenergia para desligar a rede elétrica e tornar possível o atendimento às vítimas. A vegetação densa ao redor do automóvel acidentado dificultou a aproximação das equipes, o que impediu a visualização imediata de possíveis ocupantes no interior do veículo.

Após o desligamento da rede elétrica pela empresa, os bombeiros conseguiram se aproximar do veículo. Infelizmente, ao examinar o local, eles encontraram o corpo do motorista, caído ao solo, próximo ao VW Gol, já sem sinais vitais. O jovem apresentava queimaduras em todo o corpo, indicando a possibilidade de ter sido vítima de uma descarga elétrica, já que foi encontrado sobre um dos fios de alta tensão.

As circunstâncias exatas que levaram ao acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.