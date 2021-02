Lockdown no DF: transporte terá operação normal

O fechamento de todo o comércio local foi publicado na segunda edição extra do Diário Oficial do DF, no Decreto nº 41.842

Com o objetivo de garantir a locomoção dos passageiros que precisam utilizar os serviços essenciais no período de restrição, o transporte público coletivo do DF continuará operando normalmente durante o período de restrição total das atividades empresariais. Todos os horários e linhas foram mantidos e as empresas dos coletivos vão estar com 100% da frota.

Os técnicos da Secretaria de Transporte e Mobilidade irão monitorar o sistema e farão adequações, caso seja necessário.

Todas as linhas e horários podem ser conferidas no site www.dfnoponto.semob.df.gov.br.

