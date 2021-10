Decreto define regras para quiosques próximos ao Buriti

Secretaria de Economia decidirá sobre a transferência, implantação ou extinção desses mobiliários urbanos que ocupam área pública

Um decreto que normatiza a ocupação e o funcionamento dos quiosques localizados no estacionamento do edifício Anexo do Palácio do Buriti, será publicado no Diário Oficial do GDF desta terça-feira (5). A Secretaria de Economia é quem decide sobre a transferência, implantação ou extinção das ocupações no local.

O decreto, assinado pelo governador Ibaneis Rocha, também transfere a gestão do estacionamento norte do Anexo do Buriti da Administração Regional do Plano Piloto para a Secretaria de Economia. A pasta vai iniciar, por meio de licitação, a regularização de todo o equipamento urbano que hoje está no local.

A definição do horário de funcionamento dos quiosques também será definido pela Secretaria de Economia.