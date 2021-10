GDF entrega a revitalização da Praça do Povo no Setor Comercial Sul

Cerca de 150 mil pessoas circulam diariamente pelo local em uma área de 2,8 mil m²

Elisa Costa

Nessa segunda-feira (04) o Governo do Distrito Federal (GDF) entregou a reforma da Praça do Povo, localizada na quadra 3 do Setor Comercial Sul (SCS). A reforma faz parte da requalificação do setor através do investimento de R$1,5 milhão, que inclui a geração de mais de 100 novos empregos. O local não passava por reformas desde os anos 70.

A solenidade começou com uma apresentação de música ao vivo, enquanto mais de 30 skatistas já aproveitavam o local, que agora conta trechos específicos para quem pratica o esporte. Foram entregues novas calçadas, marcadores de acessibilidade e iluminação LED. A praça também será ponto para a realização de feiras, shows musicais e peças de teatros, principalmente por ficar próxima a locais como a Rodoviária do Plano Piloto, Setor Hoteleiro Sul, Setor Bancário Sul e o Shopping Pátio Brasil.

Participaram da entrega o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), o vice-governador Paco Britto, o secretário de governo José Humberto, o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gilvan Máximo, o secretário de Projetos Especiais, Roberto de Andrade, autoridades do Detran-DF, da Companhia Energética de Brasília (CEB) e da Terracap.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), a reforma da praça beneficia trabalhadores e cidadãos que passam diariamente pelo lugar. “Não descansamos para ter todos os projetos necessários para ter uma Brasília renovada, uma cidade bem cuidada, com espaços públicos que realmente sirvam à comunidade”, declarou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Mateus Oliveira.

Em discurso na solenidade de entrega, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) explicou: “O Setor Comercial Sul estava abandonado, não existia nenhum tipo de obra, não existia nenhum tipo de projeto, e quando eu tive a honra de receber o votos para o mandato de governador, e quando fui chamado pela população e pelos comerciantes para essa revitalização, eu não medi esforços e coloquei toda a nossa equipe para fazer esses projetos, porque nem os projetos existiam. Hoje entregamos a primeira parte dessa revitalização, que vai envolver todo o setor comercial. Vai passar por um processo de revolução, o nosso projeto envolve a revitalização de todo o plano piloto”.

Ibaneis declarou que a revitalização é prevista para todo o plano piloto. Uma vez finalizadas as obras na W3 Sul, a W3 Norte passará por mudanças. Taguatinga também receberá um novo túnel e a Avenida Élio Prates já está em processo de renovação. “O Setor Comercial Sul é uma das áreas mais tradicionais do DF e ela vinha abandonada há muitos anos. Os comerciantes daqui clamavam por isso, e a população precisa de mais espaços para diversão, para restaurantes. E nosso projeto começa na Praça do Povo e vai para as quadras 3 e 5. Vamos seguir reformando todo o setor para que a gente possa atrair para cá mais empresários”, finalizou o governador, que chegou a trabalhar no local quando tinha um escritório de advocacia.

Luciano Carvalho, secretário de Obras e Infraestrutura do DF, também participou da cerimônia e comentou: “Ver a felicidade estampada no rosto das pessoas é ótimo. Temos uma iluminação moderna e eficiente. Vamos fazer muitas obras ainda e eu quero estar presente novamente para as entregas”. Durante o evento, o delegado e secretário de Segurança Pública do DF, Julio Danilo explicou que a praça deve ganhar pontos de wi-fi e se transformará em um polo de gastronomia, porém ainda não há previsão para a realização dessas ações.

Francisco Ronny anda de skate há 25 anos e contou: “Sempre frequentei a praça, mas agora está ótima para quem vem com o skate. Esse agora é o novo point, além do setor bancário. Isso incrementa o interesse dos skatistas pelo local e de outras pessoas que passam por aqui todos os dias”.

De acordo com a administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro, a revitalização da Praça do Povo traz muitas vantagens: “Esse local estava há muito tempo degradado, então como esse é o primeiro espaço a ser revitalizado no setor, é muito simbólico, porque é justamente o ponto de partida para a revitalização de todo o setor. É uma praça que vai ser de uso público contínuo, 24 horas, e é um ponto central de passagem para a cidade”. Ilka comentou que o Setor Bancário Sul, que também recebe muitos skatistas, está sendo monitorado, porém necessita de pequenos ajustes, sem dependência de uma grande revitalização.

A ordem de serviço foi assinada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) em março deste ano, para as obras que envolveram acessibilidade, paisagismo, drenagem, calçadas e mobiliário urbano, em uma área de 2,8 mil m², que recebe cerca de 150 mil pessoas diariamente.