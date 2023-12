Loba-Guará é eleita símbolo do Zoológico de Brasília

A decisão de nomear Atena como a representante emblemática do Zoológico foi tomada após uma cuidadosa avaliação das características únicas da jovem loba-guará

A loba-guará Atena foi escolhida como símbolo do Zoológico de Brasília. O animal, de apenas seis meses, nasceu e cresce nas instalações do parque. Com seus olhos curiosos, Atena conquistou os corações e foi eleita com 783 votos.

A decisão de nomear Atena como a representante emblemática do Zoológico foi tomada após uma cuidadosa avaliação das características únicas da jovem loba-guará. Além da beleza singular, Atena personifica a vitalidade e a promissora nova geração de espécies nativas do cerrado.

“Estamos emocionados em receber Atena como nossa mascote. A presença dela aqui não apenas celebra a biodiversidade local, mas também destaca nosso compromisso contínuo com a conservação e preservação dessas espécies”, declarou o diretor-presidente do Zoológico de Brasília, Wallison Couto.

Atena será a protagonista de iniciativas educativas e programas interativos no zoológico, destinados a sensibilizar visitantes sobre a importância da preservação do cerrado. Com carisma irresistível, Atena promete se tornar não apenas uma atração querida para os visitantes, mas também uma embaixadora valiosa na missão de conscientização sobre a necessidade premente de proteger o habitat natural do lobo-guará e de outras espécies ameaçadas.

História

Atena nasceu no Zoológico de Brasília em 22 de maio de 2023. A filhote recebeu cuidados neonatais antes de ir para o recinto provisório, chamado de “creche”. A lobinha tem uma alimentação balanceada e continuará sendo acompanhada pelos técnicos especialistas do Zoológico até que seja reintroduzida ao recinto com outros animais da sua espécie.

